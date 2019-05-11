Опубликовано видео аварийной посадки Boeing с российскими туристами во Вьетнаме

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео аварийной посадки самолета Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir сообщением «Камрань — Новокузнецк».

Капитан воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за проблем с правым шасси. По предварительным данным, у шасси спустило колеса. В результате около четырех часов самолет вырабатывал топливо в воздухе, а затем успешно приземлился в Камрани.

Как стало известно РБК, поскольку у действующего экипажа закончилось рабочее время, сейчас пассажиры Boeing 767-300 ожидают следующий вылет. Их разместили в гостиницах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейс этой же авиакомпании AzurAir задержан в петербургском «Пулково» на 12 часов. Самолет должен вылететь в турецкую Анталью.