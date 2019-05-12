«Приходилось шутить, чтобы лежать в кровати»: Вдова Олега Табакова о «новом романе»

Вдова Олега Табакова Марина Зудина публично рассказала о своем новом «увлечении» молодым мужчиной. 53-летняя артистка уверяет, что такое с ней впервые в жизни, ведь с этим кавалером она сблизилась не в жизни, а на съемочной площадке, пишет ФАН.

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По ее словам, она перевоплощается в роковую женщину в ярко-красном платье, с алой помадой. Есть в сценарии и постельные сцены.

«Приходилось много шутить, чтобы лежать в кровати и не заснуть. Основную нагрузку в плане эротических сцен взяли на себя другие актрисы», — отметила она.

Зудина подчеркнула, что довольна своей фигурой, но все же слишком откровенные сцены не для нее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Зудина намерена вернуть миллионы Олега Табакова.