Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится

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Полиция запретила выдавать тело погибшего журналиста его вдове.

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Фото, видео: Instagram @rasstriga.pastushok

Тема:
Умер Сергей Доренко 20

Прощание с известным российским журналистом Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая не состоится. Полиция запретила выдавать тело погибшего журналиста его вдове, сообщает «Говорит Москва». В документе, поступившем во второй судебный морг, говорится о необходимости проведения повторной медицинской экспертизы.

Данное решение принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака. Ксения и Екатерина склонны считать, что их отца могли отравить.

При этом, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев отметил, что вскрытие Сергея Доренко проводилось в день его гибели. В ходе исследования была установлена естественная причина смерти журналиста.

«Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено», — сказал Сергей Шигеев.

Согласно официальному заключению экспертов, причиной смерти Сергея Доренко стал разрыв аорты.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы дата и место прощания с Сергеем Доренко. Родственники журналиста приняли решение о кремации его тела.

Тема:
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