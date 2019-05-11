Названы дата и место прощания с Сергеем Доренко

Прощание с журналистом Сергеем Доренко состоится на Троекуровском кладбище в воскресенье, 12 мая. Однако похорон в этот день не будет. Они состоятся только после кремации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Прощание начнется в 11:00 на Троекуровском кладбище. Будет кремация, похорон завтра не будет» , — сказал собеседник агентства.

По его словам, вопрос с похоронами семья Доренко решит позднее. Точная дата церемонии пока не называется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист скончался в четверг, 9 мая, во время движения на собственном мотоцикле в центре Москвы. Медики пытались его реанимировать, однако спасти Сергея Доренко не удалось. У 59-летнего журналиста остановилось сердце. Официальная причина — гемотампонада — нарушение функций сердца.

Между тем сейчас в семье Доренко разразился скандал. Его дочери не верят в естественные причины смерти отца и обратились с заявлением в полицию на вдову Юлию. Кроме того, они хотят запретить его кремировать.