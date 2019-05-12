«Зенит» — чемпион! Петербургский футбольный клуб наградили после игры

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В церемонии награждения принял участие президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

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Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Киреев, instagram@neta_nezvanova

По окончании матча «Зенит» — ЦСКА, завершившегося со счетом 3:1, в Петербурге прошла церемония награждения членов команды сине-бело-голубых золотыми медалями за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам прошедшего сезона-2018/19 и кубком чемпионов России.

«Зенит» стал чемпионом досрочно, это определилось после встречи с грозненским «Ахматом» — в матче 27-го тура команды сыграли вничью (1:1). В церемонии награждения приняли участие президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин, руководитель Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер.

В поздравительной речи Дюков отметил, что впереди — Лига чемпионов и пожелал «Зениту» удачи.

Примечательно, что петербургский футбольный клуб получает звание чемпиона России в пятый раз. Теперь кубок чемпионов «Зенит» забирает на вечное хранение.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео прибытия чемпионского кубка «Зенита» в Петербург.

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