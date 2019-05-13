Владимир Путин в понедельник, в ходе рабочей поездки в Татарстан посетил в Казани авиационный завод имени Горбунова, который является филиалом ПАО «Туполев».

Президенту показали образцы современной авиатехники, в числе которых модернизированные ТУ-22, Ту-160 и Ту-95МС. Путин также поднялся на борт предназначенного для ВДВ вертолета Ми-38Т, а потом, в отдельном ангаре осмотрел ТУ-214, строящийся по заказу Минобороны РФ.

«Количество техники, которую вы выпускаете увеличивается, надеюсь, так и будет, с гарантированным качеством, как всегда и было», — отметил Владимир Путин во время общения с коллективом завода.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в феврале 2019, находясь в Казани, Владимир Путин поддержал идею создания сверхзвукового пассажирского самолета и порекомендовал отечественным инженерам разработкой такого авиалайнера.