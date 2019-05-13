Видео: Три человека погибли в страшном ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Три человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом на трассе Махачкала — Буйнакск в Дагестане в понедельник, 13 мая. Еще один человек пострадал.

По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем LADA Priora. На момент аварии автобус не выполнял пассажирский маршрут.

Как стало известно 5-tv.ru, во время ДТП погибли два человека, находящиеся в автобусе. Третий погибший — водитель Priora. Остальные подробности уточняются.

Сейчас на месте аварии работают медики и следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшном ДТП на трассе Алматы — Бишкек в Казахстане, в результате которого погибли девять человек.