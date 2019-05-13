Видео: Три человека погибли в страшном ДТП с микроавтобусом в Дагестане

, 17:45 Эксклюзивное видео 28

Авария произошла на трассе Махачкала — Буйнакск в понедельник, 13 мая. По предварительным данным, еще один человек пострадал.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Три человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом на трассе Махачкала — Буйнакск в Дагестане в понедельник, 13 мая. Еще один человек пострадал.

По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем LADA Priora. На момент аварии автобус не выполнял пассажирский маршрут.

Как стало известно 5-tv.ru, во время ДТП погибли два человека, находящиеся в автобусе. Третий погибший — водитель Priora. Остальные подробности уточняются.

Сейчас на месте аварии работают медики и следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшном ДТП на трассе Алматы — Бишкек в Казахстане, в результате которого погибли девять человек.

Читайте также

Фото: Непогода могла стать причиной смертельного ДТП в подмосковной Лобне

В результате наезда на группу малышей в Японии погибли двое
Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

18:00
«Так и танцуем до сих пор»: Галкин с Пугачевой отмечают 18 лет со дня знакомства
17:50
«Мы хотим диалога» — ЕС решил не вводить новые санкции в отношении России
17:45
Видео: Три человека погибли в страшном ДТП с микроавтобусом в Дагестане
17:41
Ростральные колонны в Петербурге начали готовить к реставрации
17:30
«Все девчонки его»: муж Гагариной показал сына певицы от первого брака — фото
17:24
Правительство РФ утвердило меры господдержки научно-образовательных центров
17:17
Ипотека будущего: кому положены ипотечные каникулы в России
17:06
Драма по Шекспиру: Лебедь спасает потомство своей самки, погибшей под Петербургом
17:00
Валерий Сюткин — о настоящем рок-н-ролле, группе «Браво» и Instagram его собаки
16:57
Ирина Гринева рассказала, почему развелась со Звягинцевым спустя семь лет
16:45
Поколение победителей: как проходил Парад Победы в 1945 и 2019 годах
16:36
«Волочкова на льду»: В сети раскритиковали фото Туктамышевой в откровенном бикини
16:32
Раскол среди раскольников: Новая церковь Украины не может жить спокойно — видео
16:29
«Не люди!»: посетители Дворцового парка в Ленобласти винят в гибели лебедя собак
16:26
Трехмерная косатка «вырвалась на волю» во Владивостоке — видео
16:14
«На выход! На выход все!»: пассажир ценой своей жизни спас других из SSJ-100
16:10
«Бессмертный полк»: история несломленного народа в воспоминаниях героев ВОВ
16:00
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП
15:52
Шнуров назвал сумму, за которую готов выступать после роспуска «Ленинграда»
15:48
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

Объявлены финалисты VII конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд», главная цель которого — повышение профессионального уровня и творческого потенциала телеканалов и интернет-проектов.

5-tv.ru

Таблоид

«По гамбургерному счету» — ТОП-5 мест с лучшими бургерами Петербурга

Бургер — это давно уже не «котлета в булке», а целая философия, не лишенная гурманства и эстетства. Какой он — идеальный бургер? На поиски для 5-tv.ru отправилась ресторанный критик Таисия Токовая.

Про еду