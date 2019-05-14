США угрожают Европе санкциями за разработку собственного оружия

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Вашингтон обеспокоен Регламентом европейского оборонного фонда, который добавляет ЕС самостоятельности и независимости от НАТО.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

США всерьез обеспокоены тем, что Европа собирается развивать самостоятельные оборонные проекты. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на письмо заместителя госсекретаря США Эллен Лорд адресованное главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

В письме отмечается, что стремление ЕС развивать собственные проекты в сфере обороны несет угрозу многолетней «трансатлантической интеграции». Вероятно, Вашингтон видит угрозу силе НАТО на континенте, которая пошатнется от развития европейских армий.

США недовольны, в частности, принятием Регламента европейского оборонного фонда. Он позволяет странам ЕС приглашать к оборонным разработкам неевропейские страны по своему выбору, а также оставляет за странами союза право на интеллектуальную собственность. Кроме того, Вашингтон увидел угрозу НАТО в программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны, которая направлена на интеграцию именно внутри ЕС.

Эллен Лорд в своем письме отмечает, что США не хотели бы вводить ответные ограничения для Европы, но также она намекнула, что это повлекло бы многомиллионный эффект для европейских предприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС решил не вводить новые санкции в отношении России.

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