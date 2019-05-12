«Мы очень надеялись»: Как дети Сергея Доренко узнали о его смерти — видео

, 15:51 Интервью 224

Екатерина и Прохор Доренко рассказали в интервью 5-tv.ru, как узнали о смерти журналиста.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, Пятый канал

Тема:
Умер Сергей Доренко 24

Старшие дети (от первого брака — Прим.ред.) Сергея Доренко, дочери — Екатерина и Ксения, а также их младший брат Прохор) в воскресенье, 12 мая, приехали на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с отцом. Однако траурное мероприятие было отменено по решению полиции, после того, как дочери журналиста обвинили его вторую жену Юлию в якобы возможном отравлении отца и написали на нее заявление в правоохранительные органы с требованием перепроверить результаты экспертизы и запретить ей хоронить отца.

Сын журналиста Сергея Доренко Прохор на вопрос корреспондента «Известий» о том, что он думает о подозрениях старших сестер и верит ли в официальные выводы о причинах смерти, которые девушки поставили под сомнение, деликатно ответил, что для него сейчас самое главное проститься с отцом.

Кому достанется наследство Сергея Доренко

Молодой человек узнал о смерти отца в тот же день, 9 мая. Ему сообщили об трагическом известии по телефону.

«Я узнал 9 мая часов в пять-шесть. Нет, в пять он еще заходил в Телеграм. Мне позвонили, сказали об этом. Со мной рядом были друзья и они меня как-то пытались успокоить. Я позвонил на номер отца, взял трубку следователь и стало все понятно», — сказал Доренко-младший.

После смерти Сергея Доренко Прохор стал главным мучиной в семье. Молодой человек заявил, что сейчас на нем лежит большая ответственность за всю семью и ему очень важно успешно закончить обучение, чтобы развиваться дальше.

Дочь Сергея Доренко Екатерина до сих пор не может поверить в случившееся. По ее словам, все надеялись до последнего, что врачи смогут откачать журналиста. Позднее выяснилось, что его смерть наступила мгновенно.

«Я до сих пор не верю! Я видела его на месте происшествия и мне кажется, что это какой-то ужасный фильм. Мы ехали и была информация фальшивая, что он еще жив, что его могут откачать. Мы очень надеялись, что все-таки врачи сделают все возможное. К сожалению, он умер сразу», — сказала Екатерина Доренко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети журналиста Сергея Доренко рассказали о своем отце.

Тема:
Умер Сергей Доренко 24
12 мая
Фото: вдова Сергея Доренко документально подтвердила проблемы с сердцем у журналиста
12 мая
Культ личности: Дети журналиста Сергея Доренко рассказали о своем отце
12 мая
«Это не наша вина»: Дочери Сергея Доренко об отмененном прощании с журналистом
12 мая
Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится
11 мая
Названы дата и место прощания с Сергеем Доренко
10 мая
Дочери Доренко требуют у полиции запретить жене его кремировать
10 мая
Путин выразил слова соболезнования семье Сергея Доренко
10 мая
Кому достанется наследство Сергея Доренко
10 мая
Память погибшего Сергея Доренко хотят увековечить в Москве
10 мая
Стала известна причина смерти Сергея Доренко

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:51
«Что с ребрами?»: поклонники Бузовой подозревают, что у певицы началась анорексия
16:40
Видео: ВСУ «захватили» вражеское судно в море
16:26
Президентские выборы проходят в Литве
16:11
Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной Рады
16:01
Видео: Россия в сухую разгромила Австрию на ЧМ по хоккею. Овечкин пока «молчит»
15:51
«Мы очень надеялись»: Как дети Сергея Доренко узнали о его смерти — видео
15:39
«Разговор ни о чем»: эксперт о словах Порошенко по поводу «самой сильной армии»
15:30
Многомиллионные алименты: Сколько будет Питт платить Джоли на содержание детей
15:29
Фото: вдова Сергея Доренко документально подтвердила проблемы с сердцем у журналиста
15:22
Видео: Фанаты «Зенита» и ЦСКА сошлись в культурной драке в центре Петербурга
15:11
«Мамино счастье»: Лера Кудрявцева показала восьмимесячную дочь
15:00
Перестрелка произошла в кафе в пригороде турецкого города Коньи
14:48
Культ личности: Дети журналиста Сергея Доренко рассказали о своем отце
14:25
Власти опровергли взрывы танкеров в ОАЭ
14:14
Фигуристка Медведева ответила на предложение канадца выйти замуж
14:00
Электричку эвакуировали из-за задымления в Рязанской области
13:46
США строят новый военный радар в Норвегии в 28 километрах от границы с Россией
13:34
«Тревел мечта»: Кристина Асмус примерила мусульманский наряд в мечети в Абу-Даби
13:22
«Гол в свои ворота» — в сети потешаются над попытками Терезы Мэй сыграть в футбол
13:01
Как прошла свадьба дочери Александра Серова — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама