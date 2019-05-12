Старшие дети (от первого брака — Прим.ред.) Сергея Доренко, дочери — Екатерина и Ксения, а также их младший брат Прохор) в воскресенье, 12 мая, приехали на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с отцом. Однако траурное мероприятие было отменено по решению полиции, после того, как дочери журналиста обвинили его вторую жену Юлию в якобы возможном отравлении отца и написали на нее заявление в правоохранительные органы с требованием перепроверить результаты экспертизы и запретить ей хоронить отца.

Сын журналиста Сергея Доренко Прохор на вопрос корреспондента «Известий» о том, что он думает о подозрениях старших сестер и верит ли в официальные выводы о причинах смерти, которые девушки поставили под сомнение, деликатно ответил, что для него сейчас самое главное проститься с отцом.

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Молодой человек узнал о смерти отца в тот же день, 9 мая. Ему сообщили об трагическом известии по телефону.

«Я узнал 9 мая часов в пять-шесть. Нет, в пять он еще заходил в Телеграм. Мне позвонили, сказали об этом. Со мной рядом были друзья и они меня как-то пытались успокоить. Я позвонил на номер отца, взял трубку следователь и стало все понятно», — сказал Доренко-младший.

После смерти Сергея Доренко Прохор стал главным мучиной в семье. Молодой человек заявил, что сейчас на нем лежит большая ответственность за всю семью и ему очень важно успешно закончить обучение, чтобы развиваться дальше.

Дочь Сергея Доренко Екатерина до сих пор не может поверить в случившееся. По ее словам, все надеялись до последнего, что врачи смогут откачать журналиста. Позднее выяснилось, что его смерть наступила мгновенно.

«Я до сих пор не верю! Я видела его на месте происшествия и мне кажется, что это какой-то ужасный фильм. Мы ехали и была информация фальшивая, что он еще жив, что его могут откачать. Мы очень надеялись, что все-таки врачи сделают все возможное. К сожалению, он умер сразу», — сказала Екатерина Доренко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети журналиста Сергея Доренко рассказали о своем отце.