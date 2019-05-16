В поселке Овцино Всеволожского района Ленинградской области горят склады. Как рассказали 5-tv.ru в управлении МЧС по Санкт-Петербургу и ЛО, пожару присвоен третий повышенный ранг пожара.

Возгорание произошло поздно вечером по адресу улица Петрозаводской дом 10, в складском помещении размером 200×30 м происходит горение складируемых материалов. Информация о площади возгорания и наличии потерпевших уточняется.

Между тем в социальных сетях пользователи обмениваются фото и видео с места происшествия. Очевидцы утверждают, что это не первый пожар в данном районе за последние несколько дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в Магадане. Там огонь с сухой травы в сопках перекинулся на жилые дома.