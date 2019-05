Российский певец Сергей Лазарев представил свой номер на композицию Scream во втором полуфинале «Евровидения» в Тель-Авиве в четверг, 16 мая.

Лазарев вышел на сцену под номером «13» и исполнил песню в окружении восьми цифровых экранов с его изображением, что создало эффект двойников. Кроме того, номер сопровождали проекции молний и имитация дождя. По информации ТАСС, во время подготовки выступления у команды Сергея Лазарева возникали некоторые сложности с организацией правильной телевизионной съемки. Однако сам номер при этом прошел весьма гладко.

🇷🇺 Not so silent and innocent! @SergeyLazarev returns to the Eurovision stage with an emotional performance of Scream.#DareToDream #Eurovision #RUS pic.twitter.com/gaIiZSpN0f