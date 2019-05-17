У жены Александра Реввы появилась новая любовь

Супруга Александра Реввы — Анжелика — призналась, что, помимо мужа, у нее появилось новое увлечение. Об этом пишет Дни.ру.

«Прости, я влюбилась», — заявила девушка.

Однако позднее выяснилось, что Анжелика говорила не о новом мужчине, как подумали большинство поклонников звездной пары, считающейся одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе, а о городе в Австралии, где они сейчас отдыхают — Мельбурне. Девушку поразили уличные красоты, и она изъявила желание непременно вернуться в этот город.

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Александр и Анжелика Ревва женаты с 2007 года. Супруги воспитывают двух дочерей — Алису и Амели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как упорный музыкант из Сочи пытался засудить Ревву за песню «Чика».