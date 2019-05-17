Задержаны мошенники, обманувшие автомобилистов на полмиллиарда рублей — видео

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От действий злоумышленников пострадали более двух тысяч автолюбителей.

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Фото, видео: Пятый канал, Министерство обороны РФ, www.globallookpress.com

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли действия банды мошенников, обманом зарабатывавших на автомобилистах. Преступники в интернете предлагали запчасти для машин из Европы по низким цена, а если человек был готов купить — брали предоплату. После того как деньги оседали на счетах, мошенники заявляли, что доставить запчасть нельзя и предлагали более дорогую замену. Если клиент требовал деньги назад, злоумышленники пропадали и переставали выходить на связь.

В результате аферистам удалось присвоить более 500 миллионов рублей, от их злодеяний пострадали свыше двух тысяч человек. Следственной частью СУ УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«В настоящее время трое подозреваемых задержаны. Двоим из них по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под домашним арестом», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «миллионершу» из РФ посадили на 12 лет в США.

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