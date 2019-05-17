«Я жить не хотел»: Александр Михайлов рассказал, как пережил болезненный развод

Народный артист РСФСР Александр Михайлов, известный по фильму «Любовь и голуби», в интервью 7дней.ru поделился подробностями личной жизни. Звезда советского кинематографа был женат дважды. Свою первую любовь он встретил во время учебы в университете и, не раздумывая, решил жениться. Актера даже не остановили советы матери, которая была против этого брака.

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«Одна из причин такого отношения к моей супруге Вере со стороны мамы, как мне кажется, была ревность. Она не смогла смириться с тем, что я могу полюбить другую женщину. Не спасло даже рождение сына Кости», — поделился Михайлов.

В конце концов, в отношениях супругов назрел серьезный конфликт, и они приняли решение развестись. Смириться с этим артисту было довольно тяжело. Он абсолютно перестал бояться за свою жизнь и уехал в Чечню.

«Тяжело было. Одно время настолько, что жить не хотел. Даже на войну в Чечню поехал, думал: убьют и убьют. Сначала концерты там давал, потом решил остаться воевать», — рассказал Михайлов.

К счастью, черная полоса в жизни актера вскоре закончилась, и он встретил Оксану Васильеву, с которой счастлив вместе с до сих пор. По словам звезды театра и кино, в отношениях с супругой у них царит гармония и взаимопонимание. Михайлов уверен, что встреча с Васильевой была судьбоносной. Это почувствовала даже его мать, считает артист.

«Она абсолютно мой человек. С мамой моей нашла сразу общий язык», — отметил актер.

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