Лобода закатила роскошную вечеринку в честь дня рождения дочери

Светлана Лобода показала своим подписчикам шикарную вечеринку, которую она устроила своей дочери Евангелине. В честь восьмого дня рождения девочки она пригласила аниматоров, а также дрессировщиков экзотических животных.

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В коротком ролике, сделанном в стиле трейлеров в фильмах, показан шикарно сервированный банкетный стол, аниматоры в ростовых костюмах, бесконечный поток цветов и конфети. «Гвоздем номера» стали экзотические животные — ламы и альпаки, катавшие детей на спинах.

Пользователи остались в восторге от роскошного детского праздника.

«Евуська такая счастливая — улыбка до ушей»

«Божеее, какая милота»

«Мне показалось с конем вышел Газманов», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лобода в боди с ультраглубоким декольте впечатлила фанатов.