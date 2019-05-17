Видео: Уилл Смит в роли Купидона воссоединил двух возлюбленных

Известный американский актер Уилл Смит выступил в роли Купидона и помог двум возлюбленным решиться официально узаконить отношения. На своей странице в Instagram звезда кинематографа опубликовал видео, на котором запечатлен момент, когда его хороший знакомый, австралийский радиоведущий Кристан Фахд делает предложение своей избраннице Брианне. Девушка едва сдерживает эмоции и, не справившись с ними, начинает плакать от счастья. Она кричит: «Да» — чем беспредельно радует своего избранника, решившегося на такой ответственный шаг.

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Помочь Фахду сделать предложение неожиданно помог сам Уилл Смит. Он аккуратно отвлек девушку, делая с ней совместное фото, в то время как радиоведущий сел на одно колено за ее спиной. Возлюбленная Фахда была крайне удивлена — сделать ей сюрприз у актера и ведущего отлично получилось.

В комментарии к публикации Уилл Смит отметил, что это его первый подобный опыт. Он поздравил новоиспеченных молодоженов, и вслед за ними теплые поздравления возлюбленным адресовали его подписчики.

Ранее 5-tv.ru, что Уилл Смит сыграет отца сестер Уильямс в биографическом фильме.