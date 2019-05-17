Мать-кукушка? Женщина оставила в поликлинике ребенка и не вернулась за ним

В Москве разыскивают родителей двухлетней девочки, которую «забыли» в поликлинике. Сейчас полицейские опрашивают свидетелей и изучают видео с камер наблюдения медучреждения. На кадрах видно, как женщина с ребенком проходит по коридору, а спустя некоторое время покидает клинику одна. Причем свое лицо она прячет под медицинской маской.

На оставшуюся в одиночестве малышку вскоре обратили внимание медики. Но мама так и не появилась и через час администратор вызвала полицию.

«А где же Ира?» — Пегова решила немного побездельничать

Ребенка сразу же увезли в больницу для обследования, но похоже, с девочкой все хорошо. На вид ей около трех лет, выглядит вполне упитанной и ухоженной.

Следственный комитет начал проверку, чтобы установить все детали происшествия и найти родителей ребенка. Подробности шокирующей истории — в материале Ярослава Богата.

Ранее 5-tv.ru пытался разобраться, что за матери обрекают своих детей на голодную смерть.