Глава СНБО Украины Александр Турчинов подал в отставку

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Причиной в его заявлении указано прекращение полномочий президента Порошенко, который назначал Турчинова на должность.

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Фото, видео: Facebook @oleksandr.turchynov

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов в пятницу, 17 мая, подал заявление об отставке. Об этом сообщается на официальном сайте СНБО.

«В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», говорится в опубликованном на интернет-ресурсе заявлении.

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В нем говорится также, что Турчинов готов в дальнейшем защищать страну «в любом военном подразделении или военном формировании».

О своем уходе Александр Турчинов позже сообщил и на своей странице в Facebook.

«Подал в отставку с поста секретаря СНБО в связи с прекращением полномочий президента Украины», — написал он, приложив при этом фотографию заявления.

Facebook @oleksandr.turchynov

Должность главы СНБО Турчинов занимал с января 2015 года. До этого, после смещения с поста президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года он возглавил Верховную Раду и в течение четырех месяцев до выборов исполнял обязанности главы государства и главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Именно он принимал решение о начале «антитеррористической операции» на востоке Украины.

В тот же день ранее, как сообщал 5-tv.ru, стало известно об отставке министра иностранных делу Украины Павла Климкина. На своей странице в Facebook глава украинского МИД пояснил, что подать заявление в Верховную раду он собирается после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая.

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