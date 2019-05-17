В Петербурге «детей-маугли» вернули матери

«Дети-маугли» с Предпортовой улицы в Петербурге вернулись к матери. Опасностей для жизни и здоровья детей больше нет, об этом в пятницу, 17 мая, сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

14 мая специалисты аппарата детского омбудсмена вместе с сотрудниками органа опеки наведались в квартиру многодетной матери для того, чтобы оценить условия жизни семьи. В жилом помещении была проведена дезинсекция и дезинфекция. В ходе работ часть обоев сняли со стен, выбросили практически всю мебель и одежду. Отмечается, что сама женщина принимала активное участие в уборке — мыла полы и окна.

17 мая в квартиру многодетной петербурженки завезли кровати, постельные принадлежности и детскую одежду, которые собрали неравнодушные жители Северной столицы.

«Проблемных семей в нашей стране очень много, но как только история об одной из них попадает в СМИ, это кажется чем-то из ряда вон выходящим. Даже в Петербурге, где уровень жизни достаточно высок, в 2018 году насчитывалось 2 307 семей, находящихся в социально-опасном положении. Им требуется многолетнее сопровождение и всесторонняя поддержка, в том числе и со стороны общественности», — сказала Светлана Агапитова.

По словам омбудсмена, самое главное, что благодаря оказанной поддержке социальных служб более 85% родителей, оказавшихся в подобной ситуации, справляются с трудностями и сохраняют детей.

Светлана Агапитова добавила, что многодетная мать нуждается в помощи государства и волонтеров. Так как лучше сопровождать ее и поддерживать, чем отправить четырех детей в сиротское учреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности о состоянии «детей-маугли» с Предпортовой.