Иномарку разорвало пополам после столкновения со столбом — видео

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Жуткое ДТП произошло утром в пятницу, 17 мая, на Нагатинской набережной в Москве.

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Фото, видео: ВКонтакте @nizhnekamsk_za_rulem

Внедорожник Audi Q7 разорвало пополам после столкновения с мачтой освещения на юге столицы. Очевидцы сообщают, что перед аварией иномарка неслась по дороге со скоростью около 200 километров в час.

На кадрах с места происшествия, опубликованных в сети, видно, что удар пришелся в район задней двери. Примечательно, что в машине не оказалось следов крови. Автор видео предположил, что водитель остался жив и сбежал после ДТП.

В комментариях говорится, что инцидент произошел утром в пятницу, 17 мая, на Нагатинской набережной в Москве. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли в ДТП с грузовиком в Курской области.

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