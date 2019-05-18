Жертвами страшного ДТП на федеральной трассе М2 стали три человека. По предварительным данным, легковушка Hyundai столкнулась «лоб в лоб» с большегрузом Volvo около 6 часов утра в субботу, 18 мая.

В результате сильного удара полностью смяло переднюю часть легковой машины. Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли мгновенно.

Пятый канал

Трагедия произошла возле города Фатежа в Курской области. На месте аварии работают экстренные службы. Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузовик смял маршрутку в Волгограде. В ДТП пострадали 14 человек, трое — госпитализированы в тяжелом состоянии.