Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

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Указ об увольнении бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена опубликован на сайте главы Незалежной.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении экс-генсека НАТО с поста своего внештатного советника. Этот документ был опубликован на сайте Порошенко.

Кроме этого, президент Незалежной лишил своих должностей своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, уполномоченного по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирину Геращенко и полпреда в Верховной раде Ирину Луценко.

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Работы также лишились Юрий Бирюков, Лешек Бальцерович, Мария Гайдар, Сергей Куницын, Александр Домбровский, Игорь Гринив, Александр Пасхавер, Виктор Король, Сергей Квит, Юрий Ткаченко, Александр Корнийчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 17 мая глава МИД Незалежной Павел Климкин и секретарь СНБО Александр Турчинов подали в отставку. В заявлении на увольнение Турчинов указал, что причиной его отставки стало прекращение полномочий президента Порошенко. О своем уходе Александр Турчинов позже сообщил и на своей странице в Facebook.

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