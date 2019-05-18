Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении экс-генсека НАТО с поста своего внештатного советника. Этот документ был опубликован на сайте Порошенко.
Кроме этого, президент Незалежной лишил своих должностей своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, уполномоченного по мирному урегулированию ситуации
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Работы также лишились
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 17 мая глава МИД Незалежной Павел Климкин и секретарь СНБО Александр Турчинов подали в отставку. В заявлении на увольнение Турчинов указал, что причиной его отставки стало прекращение полномочий президента Порошенко. О своем уходе Александр Турчинов позже сообщил и на своей странице в Facebook.