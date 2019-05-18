Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении экс-генсека НАТО с поста своего внештатного советника. Этот документ был опубликован на сайте Порошенко.

Кроме этого, президент Незалежной лишил своих должностей своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, уполномоченного по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирину Геращенко и полпреда в Верховной раде Ирину Луценко.

Стала известна причина роста онкологических заболеваний среди молодежи

Работы также лишились Юрий Бирюков, Лешек Бальцерович, Мария Гайдар, Сергей Куницын, Александр Домбровский, Игорь Гринив, Александр Пасхавер, Виктор Король, Сергей Квит, Юрий Ткаченко, Александр Корнийчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 17 мая глава МИД Незалежной Павел Климкин и секретарь СНБО Александр Турчинов подали в отставку. В заявлении на увольнение Турчинов указал, что причиной его отставки стало прекращение полномочий президента Порошенко. О своем уходе Александр Турчинов позже сообщил и на своей странице в Facebook.