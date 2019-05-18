Видео: Рудковская и Плющенко нарядили собаку в платье и заставили смотреть «Евровидение»

Евгений Плющенко в социальной сети Instagram разместил забавное видео, как вместе с супругой и домашним питомцем смотрит полуфинал песенного конкурса «Евровидение». Звездная пара нарядила собаку по кличке Фифа в платье и посадила перед экраном телевизора. Однако, судя по всему, зрелище совсем не впечатлило домашнего питомца спортсмена.

«Фифа. Ты что смотришь Евровидение? Так сегодня Сереги не будет. Фифочка, сядь, как ты сидела», — за кадром обращается к питомцу Рудковская.

Судя по всему, речь шла о первом полуфинале песенного конкурса, на котором не было Лазарева. Певец выступил на следующий день и по результатам голосования прошел в финал конкурса, который состоится 18 мая.

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В комментариях к видео пользователи завалили звездную чету комплиментами в адрес маленькой Фифы.

«Не собака, а маленький ребенок. Чудо»

«ФИФА просто выбрала себе хозяина. Папина девочка! Как она смотрит на Женю, с какой любовью и обожанием»

«Ой, она прям олененок Бэмби! Такая прям девочка-девочка, и так она Женю любит! Классное видео!» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская о будущем выступлении Лазарева на «Евровидении».