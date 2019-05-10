Стала известна причина смерти Сергея Доренко

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Известный журналист скончался 9 мая в возрасте 59 лет.

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Фото, видео: Instagram @rasstriga.pastushok

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Стало известно от чего умер известный российский журналист Сергей Доренко. Ночью 10 мая была проведена судебномедицинская экспертиза. Она показала, что причиной смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва» стала гемотампонада — нарушение функций сердца. Об этом сообщает РБК.

Также в документе говорится о разрыве аорты.

«Аневризма грудной части аорты разорванная», — цитирует заключение судмедэкспертизы «Говорит Москва».

59-летний журналист скончался 9 мая. Он ехал на мотоцикле по Москве, как внезапно ему стало плохо. Он упал с байка. Врачи пытались реанимировать Сергея Доренко больше часа, но сделать этого не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, где похоронят Сергея Доренко. Кроме того, в распоряжении редакции имеются кадры, на которых запечатлены момент, когда журналист упал с мотоцикла, а также, когда врачи пытаются реанимировать Доренко.

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