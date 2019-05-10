Стала известна причина смерти Сергея Доренко

Стало известно от чего умер известный российский журналист Сергей Доренко. Ночью 10 мая была проведена судебномедицинская экспертиза. Она показала, что причиной смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва» стала гемотампонада — нарушение функций сердца. Об этом сообщает РБК.
Также в документе говорится о разрыве аорты.
«Аневризма грудной части аорты разорванная», — цитирует заключение судмедэкспертизы «Говорит Москва».
59-летний журналист скончался 9 мая. Он ехал на мотоцикле по Москве, как внезапно ему стало плохо. Он упал с байка. Врачи пытались реанимировать Сергея Доренко больше часа, но сделать этого не удалось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, где похоронят Сергея Доренко. Кроме того, в распоряжении редакции имеются кадры, на которых запечатлены момент, когда журналист упал с мотоцикла, а также, когда врачи пытаются реанимировать Доренко.