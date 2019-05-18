Бондаренко и Пчела выяснили, кому достанется железный трон в «Игре престолов»

, 20:26 Фото 68

На своих страницах в социальных сетях актеры опубликовали шуточные кадры на фоне декораций популярного сериала.

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Фото, видео: Instagram @st_bond, @dmitriy_pchela

Известный российский актер Станислав Бондаренко вместе со своим коллегой по сериалу «Верни мою любовь» Дмитрием Пчелой сделали фотографию на железном троне, который хорошо знаком всем фанатам сериала «Игра престолов». Совместный снимок звезды опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

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Под публикацией Пчела оставил ироничную подпись.

«Девятому сезону „Игры престолов“ быть! Сейчас пробуемся со Стасиком на роль Дайнерис Таргариен!» — написал киноактер.

Комментарий артиста вызвал бурные обсуждения поклонников. Любители фантастического сериала не удержались от шуток и даже выяснили, кто получит главный трон, за который борются герои кинокартины.

«Кто из них Дайнерис?»

«Так вот кто будет обладателем железного трона в финальной серии».

«Кто блондинка?»

«Выяснили, кто будет обладателем железного трона в финальной серии Игры Престолов», — написали пользователи.

Те, кто незнаком с художественным миром «Игры Престолов», в свою очередь, оставили множество комплиментов Бондаренко и Пчеле и выразили восхищение их актерской игрой.

«Ой, как я вас люблю в фильме „Верни мою любовь“! Красавчики!»

«Мои любимые актеры: Пчела и Бондаренко. Пересмотрела все фильмы с их участием. Действительно, приятно увидеть вас вместе! Спасибо Вам за фильм „Верни мою любовь“!»

«Любимые актеры на одном фото», — отметили фолловеры.

Instagram @st_bond

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Станислав Бондаренко раззадорил фанаток снимком с пляжа.

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