Родион Газманов развлек своих подписчиков в Instagram забавным роликом, на котором «а капелла» напевает первые строки своего хита «Гравитация», судя по всему, в вагоне поезда:

«Я искал тебя на земле, искал тебя в космосе…»

В этот момент в кадре появляется недовольный Дмитрий Дюжев и прерывает песню.

«Дмитрий Дюжев против гравитации. А вы?», — написал Газманов-младший.

Подписчики оценили шутку артистов и поддержали.

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«Вот что значит не повезло с соседом!»

«А я его помню, как Космоса…»

«Родион, что-то я не поняла, ему песня не понравилась или вы его разбудили?»

«Космос то уже не тот…»

«Люблю людей с чувством юмора!» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивое интервью с Дмитрием Дюжевым, в котором артист изложил свою версию конфликта с пассажирами самолета.