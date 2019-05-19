Родион Газманов развлек своих подписчиков в Instagram забавным роликом, на котором «а капелла» напевает первые строки своего хита «Гравитация», судя по всему, в вагоне поезда:
«Я искал тебя на земле, искал тебя в космосе…»
В этот момент в кадре появляется недовольный Дмитрий Дюжев и прерывает песню.
«Дмитрий Дюжев против гравитации. А вы?», — написал Газманов-младший.
Подписчики оценили шутку артистов и поддержали.
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«Вот что значит не повезло с соседом!»
«А я его помню, как Космоса…»
«Родион, что-то я не поняла, ему песня не понравилась или вы его разбудили?»
«Космос то уже не тот…»
«Люблю людей с чувством юмора!» — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивое интервью с Дмитрием Дюжевым, в котором артист изложил свою версию конфликта с пассажирами самолета.