Видео: Склад пиломатериалов горит на промплощадке в Томске

Крупный пожар произошел в понедельник, 20 мая, на складе пиломатериалов во 2-м поселке ЛПК на окраине Томска. Как стало известно 5-tv.ru, вспыхнули опилки и штабеля бревен. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.

На месте происшествия задействовано 98 человек и 32 единицы техники, в том числе 24 единицы техники и 63 человека от МЧС. Возгоранию присвоен четвертый номер сложности. Тушение осложнено сильным ветром и значительной площадью. По последней информации, к ликвидации возгорания привлечен пожарный поезд.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — регионы России изнывают от природных пожаров. По состоянию на 20 мая, огненная стихия бушует на 12 тысячах гектаров.