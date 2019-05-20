Синоптики предупредили петербуржцев о надвигающейся на город непогоде. Согласно прогнозу от Северо-Западного гидрометцентра, во вторник, 21 мая, в Петербурге ожидаются кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха при этом составит +26 градусов.

В среду, 22 мая, и в четверг, 23 мая, помимо грозы синоптики обещают ливни, туман и порывистый ветер свыше 11 метров в секунду. Однако температура воздуха понизится только к концу недели. По данным Северо-Западного гидрометцентра, 23 мая столбик термометра покажет не больше +16 градусов.

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