Синоптики предупредили о надвигающейся на Петербург грозе — видео

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Уже в ближайшее время город окажется во власти непогоды.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Известия / Александр Казаков

Тема:
Погода 3771

Синоптики предупредили петербуржцев о надвигающейся на город непогоде. Согласно прогнозу от Северо-Западного гидрометцентра, во вторник, 21 мая, в Петербурге ожидаются кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха при этом составит +26 градусов.

В среду, 22 мая, и в четверг, 23 мая, помимо грозы синоптики обещают ливни, туман и порывистый ветер свыше 11 метров в секунду. Однако температура воздуха понизится только к концу недели. По данным Северо-Западного гидрометцентра, 23 мая столбик термометра покажет не больше +16 градусов.  

Ранее 5-tv.ru рассказывал об атаковавших регионы России природных пожарах.

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