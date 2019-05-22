Узники лагеря смерти — так сами себя называют беженцы Эль-Рукбана, которым удалось вырваться на свободу. Покинуть территорию могут далеко не все.

У тех же, кто добрался до гуманитарного коридора, отмечают сильное истощение. Состояние заложников боевиков вызывает большие опасения у врачей cирийского полумесяца. Между тем, в самом лагере Эль-Рукбан все еще находятся тысячи заключенных, судьба которых остается неизвестной. Подробности смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ВКС уничтожили атаковавшую авиабазу Хмеймим установку РСЗО, а также два беспилотника, которые принадлежали террористам.