Российские ВКС уничтожили атаковавшую авиабазу Хмеймим установку РСЗО

Вечером в воскресенье, 19 мая, террористы запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусра» атаковали при помощи установки РСЗО российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом говорится в официальном заявление Минобороны РФ.

« Установка РСЗО террористов, которые стреляли по Хмеймиму, выявлены в Кафер-Нобле провинции Идлиб. Она уничтожена ударом ВКС», — завили в оборонном ведомстве.

Также были уничтожены на значительном удалении от российской базы два беспилотника, принадлежавших террористам. По информации Минобороны РФ, жертв и разрушений на Хмеймим не зафиксировано. Авиабаза полностью работает в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале мая террористы предприняли несколько попыток атаки на российскую базу в Сирии. В частности, 6 мая было выпущено 36 реактивных снарядов, направляемых с помощью беспилотника.