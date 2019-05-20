Российские ВКС уничтожили атаковавшую авиабазу Хмеймим установку РСЗО

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В воскресенье, 19 мая, террористы в Сирии предприняли попытку обстрела российской авиабазы.

Фото: Министерство обороны РФ

Вечером в воскресенье, 19 мая, террористы запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусра» атаковали при помощи установки РСЗО российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом говорится в официальном заявление Минобороны РФ.

«Установка РСЗО террористов, которые стреляли по Хмеймиму, выявлены в Кафер-Нобле провинции Идлиб. Она уничтожена ударом ВКС», — завили в оборонном ведомстве.

Также были уничтожены на значительном удалении от российской базы два беспилотника, принадлежавших террористам. По информации Минобороны РФ, жертв и разрушений на Хмеймим не зафиксировано. Авиабаза полностью работает в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале мая террористы предприняли несколько попыток атаки на российскую базу в Сирии. В частности, 6 мая было выпущено 36 реактивных снарядов, направляемых с помощью беспилотника.

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