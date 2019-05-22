В ДТП с туристическом автобусе в Италии погибла россиянка

, 20:01 Эфирная новость 41

Двое человек из 19 госпитализированных россиян находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: lanazione.it, Пятый канал

До 30-ти человек увеличилось число пострадавших при крушении туристического автобуса в итальянской Тоскане. Он вёз русскоязычную группу из Сиены во Флоренцию и опрокинулся в кювет рядом с городком Монтериджионе. Известно, что там были наши соотечественники, но в эти минуты российские дипломаты уточняют списки пассажиров, так как группа была сборная и в числе туристов также были граждане Армении, Молдавии, Грузии и Казахстана.

По состоянию на 19:00 22 мая 2019 года — 20 граждан России пострадали, одна россиянка погибла. 19 человек госпитализированы в город Сиена — из них двое — тяжелые, один — средней степени тяжести, шестнадцать — легкие ранения.
Александр Романов собрал всю информацию к этому часу.

9.30 утра — обычное время начала любой экскурсии. На скоростной трассе Флоренция-Сиена туристический автобус пробил ограждения, проехал вниз по склону, сломал несколько деревьев и перевернулся, при этом насмерть раздавило гида, женщину сорока лет, тяжелые травмы получили 25 человек из шестидесяти — как сразу же сообщили итальянские СМИ — среди них были туристы из России. Катастрофа произошла на глазах у трех местных лесорубов, которые и известили чрезвычайные службы. Вскоре на месте работали до ста спасателей. и множество добровольцев из числа автолюбителей, которые не смогли проехать мимо, они останавливались и предлагали помощь пострадавшим.

«И „скорая помощь“ и бригады пожарных. и вертолеты „скорой помощи“. И быстренько всех эвакуировали сейчас проводится диагностика», — рассказала пресс-секретарь национального агентства по туризму Италии Татьяна Башко.

Раненых разместили в двух поликлиниках Сиены, вскоре в российском посольстве подтвердили: среди раненых действительно есть граждане нашей страны. К ним уже отправились дипломаты.

«На текущий момент у нас есть информация по одному госпиталю из двух. В этом госпитале находятся 12 человек россиян и два гражданина Армении. Итого — 14 человек. Большинство получили травмы легкой степени», — заявил представитель посольства России в Италии.

Данные по пациентам второй поликлиники станут известны в ближайшие часы. Пресса тем временем гадает, как автобус на ровном месте мог выскочить с трассы? У полиции была всего одна версия, что водитель был пьян. Однако его сразу же допросили и проверили на алкоголь — ничего такого в крови не нашли.

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В итоге, посчитали, что проблемы с самой дорогой Флоренция-Сиена, там достаточно непростая развязка, к тому же всю ночь шел дождь и дорожное покрытие могло оказаться скользким.

Дорога очень популярна у туристов: Флоренция вообще одно из основных направлений у путешественников, наравне с Римом, Миланом, Венецией. экскурсионные рейсы ходят по этой трассе множество раз в час и с утра до вечера. Пока было решено эту дорогу перекрыть полностью — на время пока расследуется крушение автобуса.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры эвакуации пострадавших пассажиров ДТП из искореженного автобуса.

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