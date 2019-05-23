Тарантино впервые признался, почему женился только в 55 лет

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Культовый американский режиссер поделился секретом счастливой семейной жизни в Каннах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @ard.brisant

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль 68

Квентин Тарантино впервые рассказал, почему женился лишь в 55 лет, сообщает «Экономика сегодня». Культовый американский режиссер посетил пресс-конференцию после презентации своего нового фильма «Однажды в Голливуде». Тарантино напомнил журналистам, что сыграл свою первую и пока единственную свадьбу полгода назад.

«Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему — я просто ждал идеальную женщину», — завил Квентин.

В пресс-конференции также приняли участие исполнители главных ролей в новой работе Тарантино — Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о женитьбе Тарантино и израильской певицы Даниэлы Пик.

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