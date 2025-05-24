Фильм «Простая случайность» взял главный приз «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах
Иранский режиссер Джафар Панахи получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
Фото, видео: CLEMENS BILAN/ТАСС; 5-tv.ru
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Корреспондент «Известий» назвал победу предсказуемой.
Главную награду Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил иранский режиссер Джафар Панахи за фильм «Простая случайность».
Картина — напряженный политический триллер, в котором сталкиваются темы справедливости, насилия и коллективной ответственности. Возвращение Панахи в Канны спустя два десятилетия добавило событию резонанса: режиссер, прежде уже удостоенный главных наград Берлинского и Венецианского фестивалей, в этот раз вышел на красную дорожку лично.
«Это, пожалуй, один из самых предсказуемых призов в истории смотра, потому что Джафар Панахи впервые за 20 лет приехал в Канны. Это крупнейший иранский режиссер: он обладатель главных призов двух других мировых кинофестивалей — Берлинского и Венецианского»,— отметил корреспондент «Известий» Сергей Сычев.
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