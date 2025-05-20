Мечта о Петербурге: французский аниматор Сильвен Шомэ планирует визит в Россию
Французский аниматор Сильвен Шомэ планирует визит в Россию
Фото, видео: 5-tv.ru
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На Каннском кинофестивале автор «Трио из Бельвилля» рассказал о своем желании лично представить российской аудитории новую ленту о Марселе Паньоле.
Французский режиссер и аниматор Сильвен Шомэ мечтает приехать в Россию. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» на Каннском кинофестивале. Шомэ показал там мультфильм о жизни своего великого соотечественника, драматурга и режиссера Марселя Паньоля. В широкий прокат картина выйдет в конце года. И именно ее автор хотел бы лично представить российскому зрителю.
«Я очень хочу посетить Россию. Там потрясающая культура. Есть несколько мест, куда я обязательно хочу попасть и пообщаться с людьми. Места эти по большей части на севере. Я очень не люблю жару, так что Петербург мне определенно должен понравиться», — сказал аниматор.
Также автор рассказал о работе над криминальной драмой «Джокер». В проект француза пригласил лично режиссер Тодд Филипс. Вместе они сняли открывающие анимационные сцены. А еще Шомэ поделился новостями для поклонников мультфильма «Трио из Бельвилля». Это самая известная картина автора, которую даже номинировали на «Оскар». Через несколько лет режиссер выпустит спин-офф, который также намерен привезти в нашу страну.
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