Пластический хирург поставил диагноз стремительно стареющей Ирине Аллегровой

Пластический хирург Александр Вдовин поставил диагноз стремительно стареющей Ирине Аллегровой. По его словам, 67-летней «шальной императрице» требуется срочная операция, сообщает «Экономика сегодня».

Врач подчеркнул, что нынешняя внешность певицы объясняется по большей степени возрастом, а не плохо сделанными корректирующими вмешательствами. Специалист считает, что в ее возрасте «оттягивание» лица вниз вполне естественно явление в условиях гравитации. Но в случае Ирины Аллегровой на ситуацию могли пагубно повлиять филлеры, при помощи которых артистка стремилась сохранить привлекательность своих губ.

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Александр Вдовин, помимо прочего, обнаружил у Ирины Аллегровой естественно изменение прикуса. По его мнению, вся совокупность обозначенных факторов формирует на лице певицы иллюзию неудачно проведенных пластических операций и «беззубого» рта.

Пластический хирург отметил, что в корне изменить картину может «булхорн» — операция по улучшению формы верхней губы, направленная на подтяжку и увеличение. Александр Вдовин уверен, что это вернет лицу Ирины Аллегровой былую моложавость. При этом доктор советует артистке еще и ушить ноздри, которые по мере старения расширяются у всех людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аллегрова опубликовала редкие фото с дочерью в ее день рождения.