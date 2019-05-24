Актриса Екатерина Варнава поделилась с поклонниками снимком из новой студийной фотосессии. На нем обнаженная артистка прикрывается огромной шляпой.

«Солнечный круг. Небо вокруг. Это рисунок мальчишки», — иронично подписала фотографию Варнава.

«Вот это ноги!» — восхитился в комментариях один из подписчиков актрисы.

«Как же эстетично! Огнище!»

«Екатерина, ваша фигура просто прекрасна!»

«Сними шляпу!»

«Сейчас по вашему примеру все начнут так фотаться, прям чувствую!» — прокомментировал еще один поклонник.

Екатерина Варнава, в свою очередь, поблагодарила пользователей за столь лестные отзывы о ее фотосессии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Варнава рассмешила фанатов, зачитав рэп на песню Светланы Лободы.