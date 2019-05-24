Отвлекся на музыку. Подробности смертельного ДТП с автобусом в Италии

Татьяна — русский турист, попавший в страшное ДТП в Италии. Водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением: в результате пострадали 37 человек, один погиб.

В комментарии 5-tv.ru женщина рассказала, что за день до аварии, когда они ехали на экскурсию во Флоренцию, автобус начало сильно трясти. Туристы предположили, что проблема с коробкой передач, но их успокоили: дескать, машина новая, немного постоим и все будет хорошо. Действительно, затем автобус поехал мягко.

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Авария случилась на следующий день, 22 мая. По словам очевидцев, им показывали фильм. Когда он закончился, водитель попытался включить музыку, отвлекся от дороги, потерял управление и вылетел в кювет.

Татьяна считает, что могло быть и хуже: автобус повис на краю обрыва, его остановили деревья. Если бы водитель потерял управление чуть раньше, машина рухнула в пропасть.

В автобусе находилось 55 пассажиров. Погибла экскурсовод Алена, гражданка РФ; водитель-итальянец не пострадал. По данным на вечер 23 мая, в больницах Сиены все еще находятся трое россиян.

Пострадавшие туристы возвращаются в отели, но и там их тоже ждут трудности. Поскольку тур у них был по всей Италии, разместить всех сразу в одном городе пока не удается. По словам Татьяны, многие туристы, вернувшись из больницы, вынуждены были весь день ожидать заселения в холле гостиницы в Монтекатини-Терме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водитель автобуса, попавшего в ДТП в Италии, не имел права им управлять.