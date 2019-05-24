Отвлекся на музыку. Подробности смертельного ДТП с автобусом в Италии

, 2:33 Эксклюзивное интервью 34

Накануне трагической аварии машину сильно трясло — туристы предположили, что забарахлила коробка передач.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters; Пятый канал

Татьяна — русский турист, попавший в страшное ДТП в Италии. Водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением: в результате пострадали 37 человек, один погиб.

В комментарии 5-tv.ru женщина рассказала, что за день до аварии, когда они ехали на экскурсию во Флоренцию, автобус начало сильно трясти. Туристы предположили, что проблема с коробкой передач, но их успокоили: дескать, машина новая, немного постоим и все будет хорошо. Действительно, затем автобус поехал мягко.

Полиция арестовала водителя попавшего с туристами в Италии в смертельное ДТП

Авария случилась на следующий день, 22 мая. По словам очевидцев, им показывали фильм. Когда он закончился, водитель попытался включить музыку, отвлекся от дороги, потерял управление и вылетел в кювет.

Татьяна считает, что могло быть и хуже: автобус повис на краю обрыва, его остановили деревья. Если бы водитель потерял управление чуть раньше, машина рухнула в пропасть.

В автобусе находилось 55 пассажиров. Погибла экскурсовод Алена, гражданка РФ; водитель-итальянец не пострадал. По данным на вечер 23 мая, в больницах Сиены все еще находятся трое россиян.

Пострадавшие туристы возвращаются в отели, но и там их тоже ждут трудности. Поскольку тур у них был по всей Италии, разместить всех сразу в одном городе пока не удается. По словам Татьяны, многие туристы, вернувшись из больницы, вынуждены были весь день ожидать заселения в холле гостиницы в Монтекатини-Терме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водитель автобуса, попавшего в ДТП в Италии, не имел права им управлять.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.49
0.07 71.84
-0.13
Гороскоп на 24 мая: порвите ментальный кокон, Близнецы!

Последние новости

2:33
Отвлекся на музыку. Подробности смертельного ДТП с автобусом в Италии
2:00
Гороскоп на 24 мая: порвите ментальный кокон, Близнецы!
1:29
«Вообще изи»: Как без мучений удалить косточки из вишен? — лайфхак
1:01
Видео: Путин призвал экс-губернаторов помочь своим преемникам
0:24
«Мы все падаем!» — эксклюзивные подробности смертельного ЧП в «Домодедово»
0:01
Создатель вселенной «Игры престолов» объявил дату выхода новой книги
23:41
Арендатору ТЦ, при пожаре в котором погибли 19 человек, дали 13 лет
23:21
Как так вышло, что шестилетний сын Жанны Фриске остался без наследства?
23:01
Экс-спикеру Госдепа США Нуланд отказали в российской визе
22:42
Космические ракеты многоразового использования будут производить в РФ — видео
22:22
Видео: на Алтае не хватает инсулина
21:59
Видео: Организатор покушения на губернатора Волгоградской области задержан в Москве
21:35
Бросившая семимесячную дочь «мать-кукушка» повторяет судьбу своих родителей
21:21
Стоимость животных из «китовой тюрьмы» может доходить до трех миллиардов рублей
21:07
Видео: итальянец выпивает перед аварией на Сампсониевском мосту
20:53
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
20:49
Видео: страстный поцелуй после брачной клятвы Потапа и Насти Каменских
20:41
Появились новые подробности гибели онкобольной в диспансере Воронежа
20:34
Выйти из тени: почему статус отец-одиночка важен, а не опасен
20:23
Сильный пожар охватил леса западной части Иерусалима — кадры с места

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама