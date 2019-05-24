Джулиану Ассанжу грозит 170 лет тюрьмы. Минюст США предъявил основателю сайта Wikileaks новые обвинения, целых 17 пунктов.

Речь идет о сговоре Ассанжа с бывшим военным Челси Мэннингом. От него журналист получал секретную информацию и незаконно публиковал имена анонимных источников. В Wikileaks заявили: новые обвинения против основателя портала знаменуют конец свободы слова в США.

«Это безумие. Конец журналистской деятельности в области национальной безопасности и первой поправке».

Новые обвинения, выдвинутые против Ассанжа, встревожили и американскую политическую элиту. Некоторые сенаторы-демократы утверждают, что Вашингтон нарушает свой же закон — лишь бы добиться экстрадиции основателя Wikileaks.

Сейчас Джулиан Ассанж находится в британской тюрьме. Ранее его обвиняли только за попытки взлома киберсети американского Минобороны. Максимальный срок заключения по этой статье — пять лет. Но если США добьются выдачи Ассанжа, ему грозит не только пожизненное заключение. За раскрытие секретных данных в Штатах предусмотрена смертная казнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Швеции возобновили дело в отношении Ассанжа об изнасилованиях.