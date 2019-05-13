В Швеции возобновили дело в отношении Ассанжа об изнасилованиях

, 14:17 Эфирная новость 27

Прокуратура королевства намерена отправить британским властям запрос на выдачу основателя WikiLeaks.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа 33

Прокуратура Швеции возобновила расследование дела Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях сексуального характера.

Как пишет ФАН, шведские власти намерены подать запрос о выдаче основателя WikiLeaks, который сейчас находится под стражей в Лондоне.

Заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон пояснила, что у ведомства есть основания подозревать Ассанжа, а дело было закрыто из-за невозможности фигуранта присутствовать в суде. В прокуратуре добавили, что срок давности преступления, в котором его подозревают, истекает в августе 2019 года. В Швеции не исключили, что допрос Ассанжа может пройти по видеосвязи.

«Мы надеемся, что Лондон примет решение об экстрадиции летом», — приводит агентство слова Перссон.

Основателя портала WikiLeaks обвинили в домогательствах и изнасиловании девять лет назад. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в столице Великобритании. В апреле 2019 года эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и передали британским коллегам. Сейчас австралиец находится в тюрьме Соединенного королевства, где отбывает 50-недельный срок за нарушение условий освобождения под залог.

Тема:
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