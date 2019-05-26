Война за любовь: На ком тайно женился Джуд Лоу?

Голливудский актер Джуд Лоу — известный обольститель женских сердец. Для него ничего не стоило соблазнить очередную англичанку и влюбить ее в себя по уши. Кинозвезде отлично удавалось совмещать супружескую жизнь с Сэйди Фрост и романтические связи на стороне.

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Мириться с этим законная супруга актера не смогла и подала на развод. На суде она заявила, что безрассудное поведение мужа спровоцировало сильнейшую послеродовую депрессию — во время семейной жизни у пары родилось трое детей. Впрочем, решение разорвать все связи с Лоу на тот момент было единственно верным со стороны Фрост. После развода он не прекратил свои «похождения» и в результате стал отцом еще двух малышей.

Укротить красавца удалось 32-летнему психологу Филлипе Коан. Влюбившись в голливудского актера, девушка нашла к нему верный подход и в итоге подвела к свадьбе.

«Филиппа принадлежит только мне и никому больше. Наша связь не для посторонних глаз. Думаю, отчасти поэтому она крепнет день ото дня», — цитирует влюбленного Джуда Лоу Starhit.

Торжественная церемония бракосочетания Джуда и Филиппы состоялась 30 апреля в ратуше Олд-Мэрилебон в центре Лондона. На мероприятии присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья. Во избежание лишних слухов пара даже не стала фотографироваться. Сейчас молодожены живут в роскошном особняке в лондонском районе Хайгейт и стараются не давать прессе лишний повод для обсуждений.

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