«Я тоже человек»: Асмус уснула на полу после дня рождения подруги — видео

, 23:35 Видео 259

Актриса разместила в сети «видеоисторию» празднования дня рождения подруги.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус на своей странице в Instagram в разделе «сторис» выложила несколько видеороликов, снятых во время празднования дня рождения ее подруги. На кадрах видно, как 31-летняя актриса с приятельницами «отрывается» в одном из клубов.

Далее подруги меняют локацию и оказываются в квартире, где, по-видимому, продолжают отмечать праздник и в результате засыпают прямо на полу среди бокалов с вином и остатками закуски, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«Со мной такого лет 15 не было! Спасибо за праздник! Да, я тоже человек, прикиньте?», — написала Кристина Асмус под одной из публикаций.

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Некоторые поклонники актрисы, зная ее чувство юмора и самоиронию, усомнились в правдивости «видеоистории».

«А почему на полу? Там же диван есть»

«Как к этому отнесся муж?»

«Где ели там и заснули, до кровати и дивана не доползли»

«Для хорошей вечеринки и пятно на джинсах не помеха», — комментируют подписчики Кристины Асмус.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — звезда «Интернов» Кристина Асмус показала фото своей первой «кинодочки».

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