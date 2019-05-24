Видео: Звезда «Интернов» Кристина Асмус показала фото своей первой «кинодочки»

Жена шоумена Гарика Харламова, звезда телесериала «Интерны» Кристина Асмус поделилась фотографией своей первой «кинодочки». Актриса опубликовала в своем Instagram фото с Клементиной Шипенко, с которой она вместе снимается в фильме «Текст». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Доросла до ролей #яжмать. Моя первая кинодочь — Клементина Шипенко. Ласточка моя, ты прекрасна! Счастье было быть твоим партнером!» — подписала публикацию Кристина.

К слову, если в кино роль матери актриса попробует впервые, то в обычной жизни воспитывать дочку ей не внове: Кристина и Гарик Харламов — счастливые родители, они воспитывают пятилетнюю дочь Настю. А роль дочери Кристины Асмус сыграла дочь Клима Шипенко — режиссера фильма «Текст».

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Съемки картины по одноименному произведению писателя Дмитрия Глуховского начались в январе 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Гарик Харламов анонсировал Instagram-аккаунт своей пятилетней дочери Насти.