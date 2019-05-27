Актриса Ирина Пегова рассказала подписчикам в Instagram, что спорт не только помогает ей держать себя в форме, но и заряжает творческими идеями. Так, по признанию артистки, тренажер «беговая дорожка» позволяет ей целый час побыть наедине со своими мыслями.

«Почему я люблю ходить на беговой дорожке? Потому что это целый час времени, когда я нахожусь наедине сама с собой, своими мыслями. В конце концов можно поработать. Можно повторять много текста, это очень удобно», — поделилась Пегова.

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Подписчики звезды фильма «Прогулка» оценили «лайфхак» от Пеговой и засыпали актрису комплиментами.

«Умница! Девчонки, берите пример! Человечек-позитив!»

«Какая же вы лучезарная, смотрю и не могу насмотреться!»

«Ирина, вы меня вдохновляете! Спасибо вам», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 40-летняя актриса Пегова удивила подписчиков слишком натуральным фото.