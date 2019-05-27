Мария Шукшина празднует 27 мая свое 52-летие — в честь праздника актриса выложила в Instagram яркое фото. На архивном снимке она позирует в красном платье и красной же шляпе, на губах актрисы также красная помада.

«52 оттенка красного», — подписала фото Мария.

Настя Каменских похвасталась роскошным медовым месяцем с Потапом

В комментариях принялись наперебой поздравлять Шукшину с праздником.

«Девушка в красном, вы очень прекрасная»

«Очарование красного»

«Машенька, вам красный очень идет!»

«Цвет настроения красный! Мария Васильевна, с днем рождения!» — восхищаются юзеры в многочисленных комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о разгроме в квартире Марии Шукшиной.