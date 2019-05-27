«52 оттенка красного» — Шукшина показала архивное фото в честь дня рождения

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Актриса выложила на всеобщее обозрение снимок в красном платье и шляпке.

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Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов, instagram @shukshina_maria

Мария Шукшина празднует 27 мая свое 52-летие — в честь праздника актриса выложила в Instagram яркое фото. На архивном снимке она позирует в красном платье и красной же шляпе, на губах актрисы также красная помада.

«52 оттенка красного», — подписала фото Мария.

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В комментариях принялись наперебой поздравлять Шукшину с праздником.

«Девушка в красном, вы очень прекрасная»

«Очарование красного»

«Машенька, вам красный очень идет!»

«Цвет настроения красный! Мария Васильевна, с днем рождения!» — восхищаются юзеры в многочисленных комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о разгроме в квартире Марии Шукшиной.

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