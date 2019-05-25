Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие — видео

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Молодожены устроили себе медовый месяц после двухдневного празднования свадьбы.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Настя Каменских и Потап отправились в свадебное путешествие. О том, где будет проходить медовый месяц пара предпочла пока не сообщать.

На своей странице в Instagram Настя Каменских выложила фото, на котором они с Потапом позируют на фоне бизнес-джета, а чуть позднее в сети появилось и видео, снятое на борту самолета.

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На кадрах видно, как счастливые молодожены сидят в салоне лайнера и голос за кадром отмечает, что новоиспеченный муж сделал супруге роскошный презент — «подарил самолет». После чего Настя Каменских подчеркнула, что ее избранник самый лучший на свете и предположила, что СМИ сейчас, конечно, схватятся за горячий инфорповод.

Другое видео, опубликованное в сети, подчеркивает трепетное отношение мужа и жены друг к другу. Ролик снят на борту того же бизнес-джета. Настя Каменских нежно целует Потапа сидя за столом с бокалом шампанского.

Поклонники в комментариях пожелали паре «привезти» из отпуска детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел второй день свадьбы Насти Каменских и Потапа.

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