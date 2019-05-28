В России отмечают День пограничника

, 10:30 Эфирная новость 82

Самую протяженную в мире границу охраняют около двухсот тысяч военнослужащих.

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Сегодня в России отмечается День пограничника. Сейчас рубежи нашей родины охраняют около двухсот тысяч военнослужащих. Граница России самая протяженная в мире — 60 тысяч километров. Это в полтора раза больше длины экватора. Каждый год незаконно пересечь границу пытаются порядка 17 миллионов человек. Пограничников с их профессиональным праздником поздравил президент Владимир Путин.

«Нужно жестко пресекать попытки проникновения на нашу территорию международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных групп. Выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции. Активно задействовать весь имеющийся потенциал», — заявил глава государства в видеообращении.

Первыми в праздничных мероприятиях приняли участие пограничники Дальнего Востока. Во Владивостоке ветераны службы, представители администрации и воспитанники патриотического клуба возложили цветы к монументу воинам, погибшим при защите рубежей родины. Вечером в городе состоится праздничный концерт. В этом году во Владивостоке отмечают не только день пограничника, но и 80 лет образования пограничного управления Приморского края.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России тестируется новая технология распознавания лиц. Эта система позволяет оперативно выявить нарушителей.

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