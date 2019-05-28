Участники знаменитой рок-группы «Чайф» во вторник, 28 мая, на странице коллектива в Instagram опубликовали видео, на котором оригинально поздравили пограничников с профессиональным праздником.

На кадрах видно, как «чайфы» во главе с Владимиром Шахриным поют известную песню «А на плечах у нас зеленые погоны…». Судя по реквизиту — игрушечным собакам и автоматам — можно предположить, что «экспромт» готовился заранее.

«С праздником, погранцы!», — озаглавили пост «чайфы».

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Поклонники рок-музыкантов по достоинству оценили их творчество и присоединились к поздравлениям.

«С праздником! Молодцы, что собак не забыли!»

«Всех, кто служил на границе, с праздником! Всем добра и мира!»

«Хит всех времен! С праздником!», — написали подписчики группы «Чайф» в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России отмечают День пограничника. Самую протяженную в мире границу охраняют около двухсот тысяч военнослужащих.