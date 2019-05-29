Центробанк покрыл сторублевые купюры защитным лаком

Центробанк России начал использовать лаковое покрытие для защиты сторублевых купюр. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимира Демиденко.

Технология лаковой защиты уже применяется на 200-рублевых купюрах. Они изготавливаются из износостойкой бумаги со специальным покрытием. За год с лишним обращения 200-рублевых банкнот такие средства защиты хорошо показали себя.

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Теперь защитный лак и износостойкую бумагу будут использовать для производства сторублевых купюр. Потребители едва ли заметят разницу — на ощупь почувствовать это покрытие практически невозможно. В 2019 году Центробанк планирует «залакировать» треть выпускаемых банкнот номиналом 100 рублей. Затем технологию планируют распространить и на 50 рублей.

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