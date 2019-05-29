Вслед за материнским в России может появиться и отцовский капитал

В России может появиться так называемый отцовский капитал — денежная выплата при появлении третьего ребенка при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в законном браке, пишут Известия.

Как указано в инициативе комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, отцовский капитал не будет исключать материнский, а будет дополнительной мерой финансовой поддержки.

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Размер помощи многодетным отцам будет сопоставим с «женской поддержкой», размер которой с 2017 года составляет 453 тысячи рублей.

Внедрение проекта начнется на Дальнем Востоке, в Калининградской области и Крыму, а затем его реализация запланирована и в других регионах России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему статус отец-одиночка важен, а не опасен.