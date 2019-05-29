Вслед за материнским в России может появиться и отцовский капитал

, 4:47 Видео 11

Условием для госсубсидии станет рождение третьего ребенка в законном браке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Саверкин Александр, /Джапаридзе Михаил, /Мальгавко Сергей

В России может появиться так называемый отцовский капитал — денежная выплата при появлении третьего ребенка при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в законном браке, пишут Известия.

Как указано в инициативе комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, отцовский капитал не будет исключать материнский, а будет дополнительной мерой финансовой поддержки.

Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

Размер помощи многодетным отцам будет сопоставим с «женской поддержкой», размер которой с 2017 года составляет 453 тысячи рублей.

Внедрение проекта начнется на Дальнем Востоке, в Калининградской области и Крыму, а затем его реализация запланирована и в других регионах России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему статус отец-одиночка важен, а не опасен.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.54
0.08 72.17
-0.02
Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

Последние новости

4:47
Вслед за материнским в России может появиться и отцовский капитал
4:26
Историческая сенсация! В Выборге нашли архив Свирьлага — концлагеря для политзаключенных
4:08
«Очень похожи»: певицу Валерию едва не перепутали на фото с матерью
3:44
Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ
3:23
Видео катастрофических последствий торнадо в штатах Огайо и Индиана
3:01
Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь
2:43
«Посуду мой и платье хозяйское сними»: Рудова показала, как отдыхает в Сен-Тропе
2:24
Настоящий герой! Приморец, рискуя жизнью, спас детей из горящей квартиры — видео
2:13
Снимки американской подлодки после столкновения с горой появились в сети — фото
1:45
Почему от клещей в Петербурге не спрятаться — репортаж
1:27
Анна Седокова проиграла в умственном поединке второкласснику
1:09
Нурсултан Назарбаев поблагодарил Путина за вклад в сотрудничество между странами
0:53
Глава Центробанка заявила о необходимости развития финансовых технологий в селах
0:41
Top Secret по-украински: Главная спецслужба в Киеве не досчиталась серверов
23:53
Мечта Рокфора: Ежегодная «сырная гонка» состоялась в Великобритании
23:42
Как погиб прославленный серфер под «Метеором» в Петербурге — трагические кадры
23:25
Компания Xiaomi показала своего «убийцу флагманов»
23:12
«Зина из магазина» — Волочкова нарядилась в продавца и заинтриговала подписчиков
22:55
Кадры с места: автомобиль ДПС столкнулся с двумя машинами в Ленобласти
22:47
Няня принца Арчи не выдержала двух недель с Меган Маркл

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019»

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019», который состоится в ночь с 23 на 24 июня. Об этом объявил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама