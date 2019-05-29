«Полноценный мужчина»: Певица Жасмин опубликовала трогательное фото с сыном

Певица Жасмин разместила на своей странице в Instagram совместную фотографию со своим сыном Мироном. Мальчику исполнилось три года и любящая мать написала пост, как бы от лица малыша.
«Мне уже три года и, как настоящий полноценный мужчина в расцвете сил, я мужественно терплю, пока мама нафотографируется со мной на ручках, нацелует и отпустит, наконец», — подписала снимок Жасмин.
Поклонники звезды поп-эстрады пришли в восторг от нежного фото.
«У какая мама. Терпи, Мирончик, терпи»
«Какой он кудряшка, как львенок маленький, счастья малышу!»
«Растет мужчина, а вы девушка прекрасны»
«Мамы никогда не нацелуются и не наобнимаются. Тысячу раз в день и все мало», — расчувствовались пользователи.
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Певицы Жасмин (Сара Манахимова) — многодетная мать. У нее есть сын Михаил от первого брака, а также дочь Маргарита и сын Мирон от второго с молдавским бизнесменом Иланом Шором.
Ранее 5-tv. ru рассказывал, что певица Жасмин пожаловалась на кусающих ее детей.